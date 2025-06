Aquidauana amplia acesso à hemodiálise com plano estadual de regionalização da saúde

Divulgação

A mudança faz parte do Plano de Ação Regional para a ampliação da Terapia Renal Substitutiva (TRS), que prevê a descentralização dos atendimentos em todo o estado até 2026. Com a iniciativa, Aquidauana passa a contar com mais máquinas e melhor estrutura para atender os pacientes locais, evitando deslocamentos cansativos e garantindo mais dignidade no cuidado.

Além da ampliação dos serviços já existentes em Aquidauana, o plano inclui incentivos financeiros aos municípios para manter e fortalecer os atendimentos. O estado repassa recursos tanto para sessões de hemodiálise quanto para tratamentos com Diálise Peritoneal Automatizada (DPA), ajudando a garantir a sustentabilidade dos serviços.

A medida é parte de uma política pública que organiza o fluxo de atendimento conforme a macrorregião do paciente, assegurando um acesso mais rápido, humanizado e próximo ao tratamento. Para os aquidauanenses com Doença Renal Crônica, a mudança representa mais qualidade de vida e segurança durante o tratamento contínuo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!