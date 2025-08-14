Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Cidade enfrenta índice crítico de até 12% de umidade
Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro
O município de Aquidauana está entre as 47 cidades de Mato Grosso do Sul que entraram em estado de alerta máximo por causa da baixa umidade do ar. O aviso, classificado como de “grande perigo” pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foi renovado nesta quinta-feira (14) e vale entre as 13h e 17h.
De acordo com o instituto, a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 12%, índice considerado crítico para a saúde humana e altamente propício a incêndios florestais.
Além de Aquidauana, cidades como Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas também estão na lista de municípios com alerta vermelho, o nível mais alto na escala de severidade do INMET. Em situações como essa, é comum o surgimento de complicações respiratórias, dores de cabeça e desconfortos nos olhos, boca e nariz, principalmente entre crianças e idosos.
Já as demais cidades sul-mato-grossenses seguem sob alerta laranja, com previsão de umidade variando entre 12% e 20%, até as 18h desta quinta-feira. Esse cenário também exige atenção, embora o grau de severidade seja ligeiramente inferior.
Recomendações
