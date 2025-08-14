Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:47

Buscar

Últimas notícias
X
Tempo

Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Cidade enfrenta índice crítico de até 12% de umidade

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 15:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sol alto em Aquidauana / O Pantaneiro

O município de Aquidauana está entre as 47 cidades de Mato Grosso do Sul que entraram em estado de alerta máximo por causa da baixa umidade do ar. O aviso, classificado como de “grande perigo” pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), foi renovado nesta quinta-feira (14) e vale entre as 13h e 17h.

De acordo com o instituto, a umidade relativa do ar pode cair abaixo dos 12%, índice considerado crítico para a saúde humana e altamente propício a incêndios florestais.

Além de Aquidauana, cidades como Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas também estão na lista de municípios com alerta vermelho, o nível mais alto na escala de severidade do INMET. Em situações como essa, é comum o surgimento de complicações respiratórias, dores de cabeça e desconfortos nos olhos, boca e nariz, principalmente entre crianças e idosos.

Já as demais cidades sul-mato-grossenses seguem sob alerta laranja, com previsão de umidade variando entre 12% e 20%, até as 18h desta quinta-feira. Esse cenário também exige atenção, embora o grau de severidade seja ligeiramente inferior.

Recomendações

  • Hidrate-se constantemente: A ingestão frequente de água é fundamental, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, que nem sempre percebem a necessidade de se hidratar.
  • Evite atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h: Esse é o período mais quente do dia e com maior incidência de radiação solar.
  • Atenção redobrada com crianças e idosos: Esses grupos devem ser monitorados quanto à hidratação e ao conforto em ambientes secos, como casas e escolas.

Alerta vigente nesta quinta-feira

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Castramóvel inicia atendimentos nesta quinta-feira em Jardim

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Painel Mais Saúde

Saúde de MS é monitorada em tempo real através de ferramenta

A ferramenta é um importante instrumento de transparência, controle social e apoio à tomada de decisões

Saúde

Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais

Publicidade

Prevenção

MS adota aplicação da 'dose zero' contra sarampo para reforçar proteção em bebês

ÚLTIMAS

Saúde

Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

Caravana registrou mais de 4 mil procedimentos no MS

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Duas bicicletas foram recuperadas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo