Aquidauana recebe câmera refrigerada para Núcleos de Saúde

Rede de Frio

Teve início nesta semana a entrega de câmaras refrigeradas para os NRS (Núcleos Regionais de Saúde) que compõem a Rede de Frio de Mato Grosso do Sul, em uma ação do Governo do Estado que fortalece a logística de imunização garantindo mais segurança no armazenamento e na conservação de vacinas em todas as regiões.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de ata de registro de preços e estão sendo entregues aos núcleos situados nas cidades de Coxim, Paranaíba, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Nova Andradina, Aquidauana e Jardim.

O objetivo é descentralizar a estrutura de conservação dos imunizantes, regionalizando o armazenamento para facilitar o acesso pelos municípios, melhorando ainda mais a logística e permitindo maior agilidade nas campanhas de vacinação.

Segundo o gerente de Processos e Rede de Frio Estadual, Alberth Rangel Alves de Brito, o reforço na infraestrutura de frio é essencial para manter a qualidade e a eficácia das vacinas. “A entrega dessas câmaras refrigeradas responde a uma demanda apresentada pelos próprios núcleos regionais e fortalece nossa capacidade de atuação em cada microrregião. É um avanço que impacta diretamente a segurança do processo vacinal”, enfatiza.

Coordenador Estadual de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Frederico Moraes explica que a iniciativa segue as diretrizes do PNI (Programa Nacional de Imunização) e representa uma conquista logística para a imunização no estado. “Estamos estruturando a Rede de Frio com equipamentos modernos e eficientes, que ampliam a capacidade de armazenamento e garantem a temperatura ideal dos imunobiológicos. É uma entrega estratégica, feita com planejamento técnico e em diálogo com as macrorregiões”, detalha.

Distribuição

As entregas estão sendo realizadas conforme cronograma pré-definido, articulado entre as áreas técnicas da SES e os coordenadores dos núcleos regionais. O cronograma de distribuição segue até o final de julho, com apoio da Gerência de Transportes e da Gerência de Almoxarifado da SES, secretaria responsável pela aquisição dos equipamentos.

