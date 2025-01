Aquidauana recebe certificado do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal

Reconhecimento entregue / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Coordenadoria de Saúde Bucal, foi reconhecida no Prêmio Nacional de Saúde Bucal, conquistando o 4º lugar no grupo B, que inclui municípios com 20 a 50 mil habitantes.

O certificado foi entregue durante o “I Encontro Estadual de Saúde Bucal: Evidências para a Prática Clínica”, realizado no final de dezembro. O prêmio avalia critérios como investimentos na saúde bucal, controle social, políticas municipais, cobertura odontológica e serviços especializados.

Atualmente, Aquidauana possui 100% de cobertura em saúde bucal nas Estratégias de Saúde da Família (ESF), com 18 dentistas e auxiliares atuando nas unidades básicas e outros 11 profissionais no Centro Especializado de Odontologia (CEO), localizado no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A secretária de Saúde, Sandra Calonga, e a coordenadora da saúde bucal primária, Melissa Lanzillotti Pacheco, destacaram o avanço e o reconhecimento do trabalho desenvolvido no município.