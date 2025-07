Aquidauana tem óbito confirmado por dengue

Divulgação/ SES

Mato Grosso do Sul registrou 13.789 casos prováveis de dengue em 2025, sendo 6.796 já confirmados, segundo o boletim divulgado nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Entre os 16 óbitos confirmados no Estado, um ocorreu em Aquidauana. Outros sete casos seguem em investigação.



Conforme Boletim Epidemiológico divulgado pelo Estado, nos últimos 14 dias, o município de Taquarussu apresentou incidência média de casos confirmados da doença. As mortes foram registradas em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda e Aparecida do Taboado. Cinco das vítimas tinham comorbidades.



A vacinação contra a dengue segue sendo realizada no Estado, com 167.101 doses já aplicadas do total de 241.030 recebidas do Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses, aplicadas com intervalo de três meses, e é direcionado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que registra maior número de internações pela doença.



Chikungunya



O boletim também atualizou os dados sobre Chikungunya, que já soma 13.163 casos prováveis no Estado, sendo 5.428 confirmados. Entre os registros, há 60 casos em gestantes. Até o momento, foram confirmados 12 óbitos por Chikungunya nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados e Maracaju. Oito das vítimas tinham comorbidades.



A Secretaria de Estado de Saúde reforça que a automedicação deve ser evitada e orienta a população a procurar uma unidade de saúde em caso de sintomas de dengue ou Chikungunya.

