Aumento de casos de dengue na zona rural faz com que SES intensifique ações de prevenção

Comunicação, SES

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) intensificou as ações de prevenção contra dengue e Chikungunya durante a Ação Agro Social, iniciativa da Prefeitura de Campo Grande que levou serviços essenciais a comunidades rurais do município no último sábado (29).

O trabalho, organizado pela administração municipal com a participação de diversos parceiros, teve essa edição realizada no Assentamento Estrela, que abriga cerca de 100 famílias.

Com isso, o trabalho de conscientização com a comunidade rural integra o rol de ações da Secretaria Estadual.

Mas, desta vez o enfoque foi no combate ao Aedes aegypti, após mapeamento recente da secretaria identificar um aumento nos casos de arboviroses em assentamentos e áreas rurais de Mato Grosso do Sul nos últimos três meses.

Durante o evento, as equipes da SES distribuíram materiais informativos, orientaram sobre a eliminação de criadouros do mosquito transmissor e alertaram para os sintomas das doenças.

Coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias destacou a importância da mobilização. "Ações desse porte são oportunidades para colocar o conceito de Saúde Única em prática, levando informação, prevenção e cuidado diretamente às comunidades que mais precisam. Quando falamos em combater o Aedes, não é só sobre mosquitos e doenças, mas sobre garantir água limpa, saneamento, manejo correto de resíduos e uma convivência equilibrada com a natureza. É assim que se constrói a abordagem de saúde única, olhando para todas as formas de vida que compartilham esse território".

"As áreas rurais têm desafios específicos, como menor acesso a informações e maior dificuldade no controle de focos. Estar presente nesses eventos é fundamental para reduzir a transmissão e evitar complicações graves, principalmente em crianças e idosos", complementou a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener Lemos dos Santos.

Além das ações contra arboviroses, a Ação Agro Social também ofereceu vacinação antirrábica e atendimentos básicos de saúde, reforçando a integração entre políticas públicas e a população do campo. A participação da SES reforça iniciativa estadual para conter o avanço das doenças que tiveram aumento em zonas rurais de MS.