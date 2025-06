Bebês internados precisam de leite humano

Divulgação

Atualmente, 20 bebês prematuros internados nas unidades de terapia intensiva e cuidados neonatais (UTIN, UCINco e UCINca) dependem exclusivamente do leite doado. O banco de leite conta, neste momento, com estoque suficiente para apenas três dias.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS), vinculado à Rede Ebserh, está com baixo estoque de leite humano e faz um apelo às mães que estão amamentando: doe leite e ajude a salvar vidas.

A doação de leite humano é fundamental para o desenvolvimento e recuperação de recém-nascidos em estado de saúde delicado. Para facilitar o processo, o hospital oferece coleta domiciliar gratuita, mediante agendamento, além da opção de doação presencial no próprio Banco de Leite, em um procedimento rápido que leva cerca de 15 minutos.

As doadoras recebem todas as orientações necessárias sobre higiene, técnicas corretas de extração e armazenamento, garantindo a segurança e a qualidade do leite coletado.

Segundo o coordenador do Banco de Leite do Humap-UFMS, cada contribuição é valiosa:

“Muitas mães não conseguem amamentar seus filhos nas primeiras semanas de vida, e o leite doado é essencial para garantir a nutrição adequada desses bebês.”

Como doar:

Coleta domiciliar e informações: (67) 3345-3027 ou WhatsApp (67) 99633-2510

Presencialmente: Banco de Leite Humano do Humap-UFMS.

