Biólogos são homenageados na ALEMS pelos 45 anos de regulamentação da profissão

Um trabalho que vai além dos laboratórios e salas de aula, mas que colabora com a manutenção da vida, a profissão dos biólogos foi enaltecida na sessão desta quinta-feira (26) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), com a entrega do Diploma de Honra ao Mérito, pelos 45 anos da regulamentação da categoria, por força da Lei Federal 6.684 de 1979.

Deputados e deputadas enalteceram e parabenizaram os profissionais. O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), agradeceu a presença dos representantes de todos os segmentos da profissão. “Parabéns a todos os biólogos, ao Conselho, à categoria, pelos anos de profissão”, disse. Junior Mochi (MDB) também parabenizou “pelo extraordinário trabalho”.

Renato Câmara (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ALEMS, usou a tribuna para falar em nome dos parlamentares. “Em um cenário de muitas incertezas em relação às catástrofes climáticas, em relação à vida, a super bactérias, acontecimentos que retratam esse novo mundo, e que nós, sociedade, classe política, buscamos a luz da ciência para explicar isso, a luz do conhecimento desses processos, tanto macro, como a vida no micro, tem um profissional que se destaca, que são os biólogos. A Biologia está presente em todas as esferas. Está presente no entendimento do universo, da vida na terra e nos reinos. E conhecer isso é nos proteger de um futuro catastrófico”, discursou o deputado.

Câmara relembrou que em 3 de setembro é comemorado o Dia do Biólogo, profissão que “está há 45 anos buscando seu espaço e reconhecimento”. “Mas mais do que isso, também está buscando proteger a sociedade. E essa homenagem é o fortalecimento dessa categoria. Em nome da Neiva Guedes, do Projeto Arara Azul, parabenizo a todos e reforço que ela tem feito um trabalho fantástico. Podemos dizer que a arara azul tem perspectiva de não entrar em extinção por ele. O trabalho de uma vida, de uma bióloga, que atrai os olhares do mundo. E hoje temos a satisfação de ter um governador que é biólogo [Eduardo Riedel]”, relembrou.

Em nome dos biólogos o presidente do CRBio-01, André Camilli, disse em entrevista à imprensa que é uma honra comemorar os 45 anos da profissão que cresceu muito. “Somos uma profissão multidisciplinar, que está na área da saúde, da inovação, ligados e envolvidos com a ciência, com meio ambiente, para proteger a população e a qualidade de vida. Principalmente em situações como essa de aumento de temperatura, que nem sempre se entende, mas que a nível global vai ter mudanças significativas. Nós buscamos soluções de olhar para a natureza, ver o que existe e aplicar em grandes redes urbanas. A gente tá sofrendo um período de seca muito forte e nosso desafio é trazer a importância da Biologia até para o meio empresarial”, destacou.

A homenagem foi entregue a: Coronel Angelo Paccelli Cirpriano Rabelo, Anildo Pott, Artur Henrique Leite Falcette, Claudia Malini Gaigher Bucker, Rosângela Maria Rocha Gimenes, Daniela Yshimaru, Sueli de Oliveira Bonafé Santos, Paulo de Tarso Garcia Ferreira e os deputados Gerson Claro e Renato Câmara. Abaixo veja um vídeo da TV Assembleia em homenagem aos profissionais.