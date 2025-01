Bolívia registra aumento de casos de covid-19 e disponibiliza hospitais móveis

Duas mortes foram confirmadas / Reprodução/ Jornal El Deber

A Bolívia está enfrentando um aumento significativo nos casos de covid-19 e, como resposta, está implementando medidas emergenciais para atender a população. Em Santa Cruz de la Sierra, cidade localizada a cerca de 650 km da fronteira com Corumbá, o governo local iniciou o uso de hospitais móveis para diagnóstico e tratamento de pacientes com sintomas da doença. Além disso, o governo nacional anunciou a chegada de mais de 500 mil doses de vacina contra a covid-19, que serão distribuídas em todo o país em breve.

Nos primeiros dias de 2025, a Bolívia registrou 457 casos confirmados de covid-19 e duas mortes. A maioria dos casos (369) ocorreu em Santa Cruz, com outros registros em cidades como Cochabamba, Chuquisaca, La Paz e Tarija. O prefeito de Santa Cruz, Jhonny Fernández, informou que equipes médicas foram mobilizadas para os hospitais móveis, que já estão em funcionamento na região de Plan Três Mil. Testes de diagnóstico também estão sendo oferecidos nos pontos de atendimento, e a única exigência para o atendimento é apresentar um documento de identidade.

A partir do dia 13 de janeiro, um novo ponto de detecção e atendimento gratuito será aberto na Plaza 24 de Septiembre. No departamento de La Paz, pontos de diagnóstico também estarão disponíveis em El Alto e no Hospital de Clínicas. Javier Mamani, chefe da Unidade de Epidemiologia e Pesquisa da Sedes La Paz, afirmou que a vacina da Pfizer está sendo distribuída nos centros de saúde de todos os municípios de La Paz, além de estarem sendo instalados pontos móveis de vacinação.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, reforçou a importância da vacinação para conter a propagação do vírus, lembrando que a covid-19 continua a circular e se tornou um vírus endêmico. Ele pediu para que a população se vacine, especialmente os grupos mais vulneráveis, como pessoas acima de 60 anos, gestantes, profissionais de saúde e aqueles com doenças preexistentes.

As autoridades de saúde também reforçaram a necessidade de seguir as medidas de biossegurança, como o uso de máscaras faciais e higienização das mãos. Em caso de sintomas como dor de garganta, tosse, febre, dificuldade para respirar, entre outros, a recomendação é procurar o posto de saúde mais próximo. Com o aumento das aglomerações nas festas de fim de ano, a expectativa é de que novos casos sejam registrados nas próximas semanas.

Com informações do jornal El Deber.