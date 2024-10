Bonito começa com a oferecer exames de ressonância magnética pelo SUS

Novo equipamento em uso / Divulgação

Bonito está prestes a dar um passo significativo na regionalização da saúde pública. A partir de 1º de novembro de 2024, o município será o primeiro do interior a disponibilizar exames de ressonância magnética pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa iniciativa resulta de uma parceria entre o Governo do Estado, a administração municipal e a empresa Bonito Imagem, beneficiando também onze municípios da região sudoeste.

Os atendimentos ocorrerão conforme a demanda estabelecida pela central de regulação do Estado, sendo sempre realizados com encaminhamento de médicos especialistas.

A expectativa da Secretaria de Saúde de Bonito é atender todos os pacientes que estão na fila de espera durante a primeira semana. “Acreditamos que conseguiremos zerar nossa fila em uma semana e, a partir daí, abriremos para os municípios vizinhos,” comentou a secretária Ana Carolina Colla.

O prefeito Josmail Rodrigues destacou a importância da colaboração com o Governo do Estado e expressou gratidão pelo apoio à saúde pública. “Bonito tem muitos motivos para agradecer, especialmente no que diz respeito à saúde. Conseguimos reformar nosso hospital, expandindo os serviços e agora, além das cirurgias oftalmológicas, teremos exames de ressonância disponíveis, juntamente com várias outras melhorias em diferentes áreas,” afirmou.

A secretária também informou que, inicialmente, os exames de ressonância não incluirão sedação, e algumas modalidades, como contrastes, tórax e abdômen, não estarão disponíveis devido à sua complexidade. “Estamos começando os atendimentos com algumas limitações, mas este é um grande avanço para uma cidade do porte de Bonito. Para procedimentos que não podemos realizar no município, os pacientes terão apoio para realizar os exames nas cidades referenciadas pela Central de Regulação,” concluiu.