Brasil declara fim da gripe aviária em granjas e busca retomada das exportações

Após 28 dias sem novos casos, Brasil recupera status sanitário / Agência Brasil

O Mapa ( Ministério da Agricultura e Pecuária) comunicou oficialmente à OMSA (Organização Mundial de Saúde Animal), nesta quarta-feira, 18 de junho, o fim do período de vazio sanitário e a autodeclaração do Brasil como país livre da influenza aviária de alta patogenicidade em granjas comerciais. A medida segue os protocolos internacionais e marca a conclusão de todas as ações sanitárias exigidas após o único foco registrado em território nacional.

O surto da doença foi identificado em 16 de maio, em uma granja localizada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A partir da desinfecção do local, em 22 de maio, teve início o período de vazio sanitário, etapa obrigatória para garantir a segurança sanitária e o controle do vírus.

Sem o surgimento de novos casos e com todas as exigências cumpridas, o Brasil agora busca restabelecer o comércio internacional de produtos avícolas, fortemente afetado por restrições impostas por diversos países.

“Não se comemora uma crise, mas é preciso reconhecer a robustez do nosso sistema sanitário, que respondeu com total transparência e eficiência. Seguimos todos os protocolos, contivemos o foco e agora avançamos com responsabilidade para uma retomada gradativa do comércio exterior”, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A notificação internacional foi conduzida pela Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, que também está entrando em contato diretamente com os países que impuseram restrições temporárias às exportações brasileiras, com o objetivo de reabrir os mercados o mais rapidamente possível.

“Chegamos hoje ao fim do vazio sanitário com a conclusão do foco e a emissão da autodeclaração pelo país de que está livre de gripe aviária em granjas comerciais. Isso não apenas fortalece a credibilidade do nosso sistema sanitário, como também representa um passo fundamental para a normalização das exportações”, ressaltou o secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart.

