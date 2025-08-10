Acessibilidade

10 de Agosto de 2025 • 11:32

Saúde

Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 07:57

SAMU indígena será composto por 14 profissionais / Ministério da Saúde

No Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado em 9 de agosto, o Ministério da Saúde inaugurou o primeiro SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) voltado exclusivamente para a população indígena. O projeto piloto começou a funcionar na Aldeia Jaguapiru, dentro da reserva indígena em Dourados, com atendimento 24 horas.

A unidade está instalada na área do Hospital da Missão Evangélica Kaiowá e contará com uma equipe bilíngue – fluente em português e guarani – para atender cerca de 25 mil indígenas da região. O serviço é composto por 14 profissionais, incluindo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Sete deles são indígenas e dominam a língua guarani.

A entrega foi feita neste sábado (9) pelo secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba. Segundo ele, a criação do SAMU Indígena representa um marco na ampliação do acesso à saúde para comunidades indígenas. “Essa ação, realizada em uma data muito simbólica e em um local de alta densidade demográfica, integra um conjunto de esforços para garantir atenção integral à população indígena, começando pela atenção primária à saúde", afirmou o secretário.

Com a nova ambulância, o tempo de resposta para atendimentos será reduzido pela metade. Até então, os indígenas da aldeia eram atendidos pela unidade do SAMU 192 do município de Dourados.

O Ministério da Saúde repassará anualmente R$ 341 mil para custear o novo serviço, que integra a estratégia de universalização do SAMU 192 até o final de 2026. Atualmente, o serviço em Dourados já conta com investimento federal de R$ 2,2 milhões por ano, cobrindo a Central de Regulação Urbana, duas USB (Unidades de Suporte Básico), uma de Suporte Avançado (USA) e duas motolâncias.

Além de prestar assistência emergencial, o SAMU Indígena tem como objetivo promover um atendimento mais humanizado e culturalmente adequado. A base do serviço conta com sinalização em guarani e os pacientes serão encaminhados para hospitais de referência na região, como o HU-UFGD (Hospital Universitário da Grande Dourados), que também dispõe de profissionais bilíngues.

O nome oficial do SAMU Indígena em guarani é Tembiapo Py'ae Omỹi Va'e Te'yi Mba'e Ete Va'e, expressão que remete ao cuidado e urgência no atendimento.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do Ministério da Saúde para expandir o atendimento móvel de urgência em todo o país. Desde 2023, foram entregues 2.462 novas ambulâncias do SAMU 192 – número seis vezes maior que o registrado entre 2019 e 2022. Atualmente, são mais de 4,3 mil ambulâncias em circulação, com cobertura em 4.207 municípios, atendendo aproximadamente 190 milhões de brasileiros.

A meta da pasta é entregar mais 2,3 mil ambulâncias até 2026, sendo 1,3 mil delas previstas para 2025.

MS supera meta da OMS em aleitamento materno exclusivo

