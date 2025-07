Brasil institui Política Nacional para enfrentamento do HPV

O Papilomavírus Humano é um vírus que afeta pele e mucosas, está associado a alguns tipos de câncer e é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo / Paulo Ponto/ Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (23), o Brasil passa a contar oficialmente com uma Política Nacional de Enfrentamento da Infecção pelo HPV (Papilomavírus Humano). A nova legislação, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União, marca um passo importante no combate a uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo.

O HPV é um vírus que pode afetar a pele e as mucosas, sendo responsável por diferentes tipos de lesões, incluindo verrugas genitais e tumores malignos, como os que atingem colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta. Atualmente, existem mais de 200 variantes conhecidas do vírus.

Para reduzir a incidência da infecção, a nova política estabelece uma série de ações integradas de prevenção, diagnóstico, tratamento e educação em saúde. A vacinação, disponível gratuitamente pelo SUS, continua sendo a principal estratégia de prevenção, junto ao uso regular de preservativos.

Além da imunização, a política inclui exames diagnósticos como citologia, colposcopia, testes moleculares e biópsias, além de tratamentos locais e ambulatoriais. Também está previsto o acompanhamento clínico dos parceiros de pessoas infectadas.

As diretrizes da política abrangem ainda ações educativas, promoção de debates, incentivo à pesquisa científica e fortalecimento da articulação entre órgãos públicos, instituições de ensino e sociedade civil. O objetivo é ampliar o acesso à informação, garantir atendimento adequado e fomentar novas soluções no enfrentamento do vírus.

A infecção por HPV costuma ser silenciosa, na maioria dos casos, não há sintomas visíveis. O vírus pode permanecer no organismo por meses ou anos sem se manifestar. Contudo, alterações na imunidade podem ativar o vírus e levar ao surgimento de lesões. Em até dois anos, a maioria das infecções é eliminada naturalmente pelo sistema imunológico.

A iniciativa do governo federal busca não apenas ampliar o acesso à prevenção e tratamento, mas também reduzir os impactos do HPV na saúde pública brasileira. Mais informações sobre o HPV e os serviços disponíveis estão disponíveis no site do Ministério da Saúde

