Calendário de imunização Palivizumabe em Aquidauana começa dia 22

Palivizumabe não é uma vacina, mas sim uma imunoglobulina / Foto: Sandro Araújo/Arquivo/Agência Saúde-DF

A partir do dia 22 de fevereiro, Aquidauana oferece a imunização Palivizumabe para bebês de 11 meses a 2 anos. A imunização será realizada no ESF João André Madsen (JAM), no posto da Estevão, das 8h às 11h.

Segundo a prefeitura, o Palivizumabe não é uma vacina, mas sim uma imunoglobulina – um tipo de anticorpo que proporciona imunização passiva. Ele ajuda a prevenir formas graves de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR), especialmente em bebês de alto risco. A imunização é uma medida crucial para evitar complicações respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia causadas pelo VSR.

O Palivizumabe é recomendado para:

Crianças prematuras nascidas com 28 semanas ou menos, com idade inferior a 1 ano (até 11 meses e 29 dias).

Crianças com menos de 2 anos (até 1 ano, 11 meses e 29 dias) que tenham doenças como a doença pulmonar crônica da prematuridade, displasia broncopulmonar ou doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica.

Para mais informações ou para tirar dúvidas, a população pode entrar em contato com a coordenação da saúde da criança pelo telefone 67 3240-1400.