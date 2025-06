Campanha de doação de sangue já atingiu metade da meta e termina 5a f.

Polícia Militar participou efetivamente da Campanha de Doação de Sangue 2025 do Hemosul / (Foto Divulgação)

O primeiro dia da Ca,panha de Doação de Sangue iniciada ontem pelo Hemosul de Aquidauana já atingiu 50% do objetivo proposto, em termos de quantidade de bolsas. A campanha continua hoje, até as 11 horas e a população está sendo solicitada a ajudar a atingir as 300 bolsas de sangue almejadas.

O balanço parcial foi divulgado às 20 horas desta quarta-feira, quando a equipe do Hemosul terminou de fazer a captação das pessoas que chegaram na última hora. Foram coletadas 157 bolsas do total de 193 pessoas que atenderam, voluntariamente, o chamado para praticar este ato de amor e ajudar a salvar vidas.

Hemosul esta com a capacidade de atender a 8 doações simultâneamente, para não haver congestionamento (Foto Divulgação)

Diversos grupos juntaram doadores, como Pantanus Runner (grupo de atletas corredores), Polícia Militar, Força Jovem Pantaneira (Sindicato Rural de Anastácio), alunos da Universidade Federal, funcionários do Hospital Regional e do SAMU. Todos foram em significativa quantidade servem de exemplo para outros grupos adotarem a mesma atitude.

Entre as doações individuais, Robson Bueno, da Polícia militar Ambiental, que saiu sorridente pela decisão tomada. O veterinário Rodrigo Godoy declarou o motivo pelo qual foi fazer a doação: “tenho um filho que teve a necessidade de plasma durante um tratamento oncológico e fomos atendidos e nos sentimos gratificantes em doar para salvar uma ou três vidas”.

Voluntários atenderam ao chamado do Hemosul de Aquidauana para fazer doação de sangue nesta quarta e quinta-feira (Foto Divulgação)

Para esta quinta-feira, Os Legendários e os bancários já confirmaram presença para doação. Desta mesma forma, outros grupos de amigos e amigas, poderão ter a mesma iniciativa e fazer com a meta prevista seja atingida.

“Nós estamos muito agradecida, toda nossa equipe agradece, porque quase 200 pessoas compareceram e estamos prontos para atingir nossa meta nesta quinta-feira”. Pela manhã, cerca de 60 pessoas compareceram, mas na parte da tarde esta quantidade mais que dobrou e subiu para 130 pessoas.

Exatamente por este motivo, a Dra. Raissa alerta que as pessoas devem chegar, no máximo, até as 11 horas. O Hemosul fica na Rua Duque de Caxias, 2170, Bairro Alto, em Aquidauana.