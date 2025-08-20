Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 16:11

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim

Unidades de saúde atendem das 7h às 11h e das 13h às 17h

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 15:30

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O atendimento será realizado em todas as unidades de saúde do município / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A campanha de vacinação contra o sarampo já começou, e nesta quarta-feira, 20 de agosto, todas as unidades de saúde de Jardim estarão de portas abertas para atender a população. A ação faz parte da mobilização MS Vacina Mais, que busca ampliar a cobertura vacinal em todo o estado.

Podem se vacinar crianças a partir dos 6 meses de idade, além de jovens, adultos e profissionais da saúde. É fundamental conferir a faixa etária indicada e garantir a proteção individual e coletiva.

Leia Também

• MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença

• MS adota aplicação da 'dose zero' contra sarampo para reforçar proteção em bebês

• Centenas de pessoas são vacinadas contra o sarampo em Corumbá e Ladário

O atendimento será realizado em todas as unidades de saúde do município, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A campanha reforça a importância da imunização como forma de prevenção e cuidado com a saúde pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Tempo

Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Saúde

Castramóvel inicia atendimentos nesta quinta-feira em Jardim

A primeira etapa acontecerá no ESF 1 Dr. Reinaldo de Arruda, com previsão de até 10 castrações diárias de cães e gatos

Saúde

SES conclui formação em Jardim com mostra de saúde mental no SUS

Publicidade

Painel Mais Saúde

Saúde de MS é monitorada em tempo real através de ferramenta

ÚLTIMAS

Saúde

Aquidauana realiza ação do Hiperdia com acompanhamento de hipertensos e diabéticos

A ação incluiu prevenção, controle e orientações sobre hábitos alimentares e uso correto de medicamentos

Aldeia Moreira

Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Suspeito de 35 anos foi localizado por uma equipe do 7ºBPM

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo