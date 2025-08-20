Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim

O atendimento será realizado em todas as unidades de saúde do município / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Podem se vacinar crianças a partir dos 6 meses de idade, além de jovens, adultos e profissionais da saúde. É fundamental conferir a faixa etária indicada e garantir a proteção individual e coletiva.

A campanha de vacinação contra o sarampo já começou, e nesta quarta-feira, 20 de agosto, todas as unidades de saúde de Jardim estarão de portas abertas para atender a população. A ação faz parte da mobilização MS Vacina Mais, que busca ampliar a cobertura vacinal em todo o estado.

O atendimento será realizado em todas as unidades de saúde do município, das 7h às 11h e das 13h às 17h. A campanha reforça a importância da imunização como forma de prevenção e cuidado com a saúde pública.

