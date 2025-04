Campanha de vacinação em escolas públicas começa no dia 14 de abril

Antônio Cruz

Entre os dias 14 e 25 de abril, escolas públicas de 5.544 municípios brasileiros participarão de uma campanha nacional de vacinação voltada a crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação integra o Programa Saúde na Escola, coordenado pelos ministérios da Saúde e da Educação, e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes, combater a desinformação sobre vacinas e ampliar a cobertura vacinal no país.

Lançada oficialmente nesta quarta-feira (10), em Brasília, a campanha pretende atingir 90% dos alunos nessa faixa etária. As vacinas ofertadas serão aplicadas conforme a idade e incluem imunizantes contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningite ACWY e HPV — esta última indicada para adolescentes de 9 a 14 anos.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a iniciativa facilita o acesso à imunização ao levar as equipes de saúde diretamente às escolas. “Muitos pais não conseguem ir à unidade básica de saúde durante o horário comercial. Levar a vacinação para o ambiente escolar facilita esse processo e aproxima ainda mais a saúde da educação”, afirmou.

A aplicação das doses será feita exclusivamente por equipes do SUS. Para que os alunos sejam vacinados, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. As escolas deverão comunicar com pelo menos cinco dias de antecedência sobre a presença das equipes, solicitando também o envio da caderneta de vacinação.

Caso a criança esteja na escola sem o documento ou sem autorização dos pais, a vacinação poderá ser feita posteriormente em uma unidade de saúde ou, em casos específicos, a equipe poderá visitar a família para orientação.

Investimento e registro

O Ministério da Saúde destinou R$ 150 milhões à campanha, sendo R$ 15,9 milhões para os estados e R$ 134 milhões para os municípios. Os repasses consideram o número de escolas, a logística local e outras demandas específicas.

A partir deste ano, todas as vacinas aplicadas no ambiente escolar terão um registro específico na caderneta de vacinação com a indicação “Vacinação Escolar”, o que permitirá um monitoramento mais detalhado dos resultados da ação.

Programa Saúde na Escola

Criado em 2007, o Programa Saúde na Escola já atende 27,8 milhões de alunos em 109,8 mil escolas públicas, representando 80% das instituições da rede. Além da vacinação, o programa promove ações de saúde bucal, saúde mental, educação ambiental, atividades físicas e prevenção de doenças como a dengue.

A secretária de Atenção Primária à Saúde, Ana Luiza Caldas, destacou que a adesão dos municípios ao programa é histórica e que a prioridade é alcançar escolas com maior vulnerabilidade social. Das escolas participantes, 53,6 mil têm maioria dos alunos beneficiários do Bolsa Família. Outras 2.220 estão localizadas em territórios quilombolas e 1.782 em comunidades indígenas.

Entre 2022 e 2024, houve crescimento expressivo nas ações do programa, com destaque para as áreas de saúde mental (77,68%), atividade física (73,61%), saúde bucal (67,01%) e verificação da vacinação (35,30%).