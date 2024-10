Campanha estadual conscientiza sobre câncer em animais domésticos

Divulgação

A Suprova (Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), lança neste mês a campanha Outubro Rosa Pet, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção de câncer de mama, útero e ovário em animais de estimação.

De acordo com o médico veterinário da Suprova, Samuel Figueira, cadelas e gatas têm alta incidência de câncer de mama, o que exige atenção e medidas preventivas.

"O Outubro Rosa já é conhecido como o mês de conscientização sobre o câncer de mama em mulheres, mas o que muitos desconhecem é que o Outubro Rosa Pet também promove a prevenção de doenças em pets", afirmou.

O especialista explica que, assim como as mulheres, as cadelas e gatas podem desenvolver câncer de mama, tumores de ovário e útero. "Estamos lançando a campanha Outubro Rosa Pet, incentivando a castração de fêmeas, que é um dos métodos mais eficazes para prevenir esses tipos de câncer. Além disso, desaconselhamos o uso de injeções anti-cio, que muitas pessoas desconhecem, mas que podem estimular a formação de tumores”.

Segundo dados do CFMV (Conselho Federal de Medicina Veterinária), a incidência de neoplasias em pets é preocupante: aproximadamente 60% das cadelas e 30% das gatas podem desenvolver câncer de mama. A castração é indicada como a principal forma de prevenção, pois reduz significativamente as chances de desenvolvimento de tumores mamários e cânceres de ovário e útero.

Estudos indicam que cerca de 80% dos animais acima de sete anos podem desenvolver esses tipos de câncer. A castração precoce, realizada em animais jovens, é uma das formas mais eficazes de prevenção. "Muitos tutores recorrem à injeção anti-cio por falta de informação. Em alguns estados do Brasil, a aplicação desse hormônio só é permitida com indicação de um médico veterinário. Aqui em Mato Grosso do Sul não temos essa restrição", comenta Samuel.

O veterinário também anunciou que o Governo de Mato Grosso do Sul lançará um programa de castração para auxiliar na prevenção de doenças em animais.

"Será um programa que percorrerá os 79 municípios do estado, com previsão de início no próximo ano. O objetivo é realizar castrações gratuitas em cães e gatos, independentemente de raça e peso, com limite de idade de até oito anos. As cirurgias serão feitas em unidades móveis, com toda a estrutura necessária, incluindo centro cirúrgico e pós-operatório. O agendamento será feito online, e, além da castração, os animais serão microchipados para incentivar a guarda responsável”.

A castração é um procedimento minimamente invasivo. "No caso de cadelas e gatas, removemos os ovários e o útero, bloqueando a produção de hormônios que podem estimular o desenvolvimento de tumores", explica o veterinário.

Para ele, é fundamental debater o tema durante a campanha do Outubro Rosa Pet. "É algo que ainda não se fala muito, mas é importante que os tutores levem seus pets ao veterinário regularmente. Não basta apenas ter o animal, é preciso cumprir certos deveres, como verificar se ele está apto para castração e evitar o uso indiscriminado da injeção anti-cio”.

Para o titular da Setesc, Marcelo Miranda, a campanha Outubro Rosa Pet reforça a responsabilidade social do governo com a saúde animal. “Essa iniciativa demonstra o compromisso do Estado em oferecer políticas públicas que visam a qualidade de vida dos animais. Queremos sensibilizar a população para a importância da prevenção e do cuidado com seus pets, assim como garantir que ações efetivas, como o programa de castração, alcancem todos os municípios, promovendo bem-estar e saúde”.

Para mais informações sobre a campanha, a Suprova disponibiliza o telefone (67) 3316-9192. A Superintendência está localizada no andar térreo do Memorial da Cultura e da Cidadania “Apolônio de Carvalho”, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – Centro, em Campo Grande