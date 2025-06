Campanha estadual contra a dengue aplica mais de 156 mil doses e mobiliza municípios em MS

Álvaro Rezende

A campanha MS Vacina Mais Dengue mobilizou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul para ampliar a cobertura vacinal contra a doença em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Desde o início da imunização no Estado, mais de 156 mil doses foram aplicadas no público-alvo.

Com investimento de R$ 1,9 milhão do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a ação teve como foco o período de 27 de janeiro a 25 de fevereiro. A Resolução n.º 331/2025 definiu os critérios para que os municípios pudessem intensificar suas estratégias de vacinação.