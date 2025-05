Campanha Maio Vermelho leva prevenção ao câncer de boca a presídios

Comunicação Agepen

Durante o mês de maio, unidades prisionais de Mato Grosso do Sul foram mobilizadas por uma importante ação de saúde pública: a campanha Maio Vermelho, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca.

A iniciativa alcançou centenas de reeducandos em todo o Estado, levando informação, cuidados essenciais e promovendo a conscientização sobre os riscos da doença.

Coordenada pela Diretoria de Assistência Penitenciária da Agepen, por meio da Divisão de Assistência à Saúde Prisional, a campanha contou com o apoio das Secretarias de Saúde estadual e municipais. O trabalho foi realizado em parceria com profissionais de saúde bucal que atuam tanto dentro das unidades prisionais quanto na rede pública.

De acordo com a chefe da Divisão de Assistência à Saúde da Agepen, Liléia Leite, o Maio Vermelho é uma campanha anual que tem como propósito principal alertar sobre os fatores de risco relacionados ao câncer de boca, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool e a má higiene bucal. Além de levar orientação, a ação busca incentivar o autocuidado e formar multiplicadores de informação entre os próprios detentos.

As atividades desenvolvidas durante a campanha incluíram palestras, rodas de conversa e exames preventivos, além da entrega de kits de higiene bucal contendo escova, creme dental e fio dental. Durante as abordagens educativas, foram apresentados os principais sinais e sintomas do câncer de boca, a importância do diagnóstico precoce, orientações práticas sobre higiene bucal e medidas de prevenção.

A ação foi realizada em unidades prisionais de diferentes regiões do Estado, como Três Lagoas, Jateí, Ponta Porã, São Gabriel do Oeste, Corumbá, Jardim e Aquidauana, além dos grandes presídios da região de Campo Grande, como o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Penitenciária da Gameleira e o Instituto Penal de Campo Grande.

Para a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, campanhas como essa reforçam o papel da saúde preventiva dentro do sistema prisional, promovendo dignidade e bem-estar para a população carcerária, além de contribuírem para a redução de custos com tratamentos de doenças evitáveis. Segundo ela, levar informação de forma acessível e contínua aos internos é fundamental para romper ciclos e transformar realidades. “Trabalhar a prevenção é essencial. A informação salva vidas e, dentro dos presídios, ela tem ainda mais impacto”, afirmou.

A campanha Maio Vermelho também reforça o compromisso da Agepen com a promoção da saúde no ambiente prisional, integrando-se às ações permanentes de atenção à saúde prestadas aos custodiados em Mato Grosso do Sul.

