Campanha vacina mais de 1,7 mil animais contra raiva na fronteira de Corumbá

Campanha com apoio da saúde de Corumbá / Divulgação

Em uma ação binacional de combate à raiva animal, equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá imunizaram 1.753 cães e gatos durante uma campanha realizada em território boliviano, nos dias 2 e 3 de agosto. A iniciativa ocorreu nas cidades fronteiriças de Puerto Quijarro e Puerto Suárez e contou com o apoio de autoridades brasileiras e bolivianas.

No sábado (2), foram vacinados 708 animais, sendo 585 cães e 123 gatos. No domingo (3), os números aumentaram para 858 cães e 187 gatos, totalizando 1.045 imunizações no segundo dia. A secretária municipal de Saúde, Tatiana da Silva Santos Mattos, acompanhou pessoalmente a ação, que mobilizou profissionais de Corumbá e Ladário em cooperação com os serviços de saúde da Bolívia.