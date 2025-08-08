Campo Grande registra alta nos casos de síndrome respiratória

O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantém em níveis de moderado a alto em diversos estados
Os dados reforçam o alerta para a necessidade de vacinação / Tony Winston/Agência Brasília
Campo Grande está entre as capitais brasileiras com nível de atividade considerado de alerta para a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), segundo o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, 8. A análise aponta que o município apresenta sinal de crescimento sustentado dos casos nas últimas semanas, especialmente entre crianças, com predomínio do VSR (Vírus Sincicial Respiratório).
A atualização do InfoGripe, referente à Semana Epidemiológica 31, de 27 de julho a 2 de agosto, mostra que a capital sul-mato-grossense integra um grupo de oito capitais com tendência de alta nos registros de SRAG, ao lado de Belém, Cuiabá, João Pessoa, Maceió, Manaus, Salvador e Vitória.
De acordo com a Fiocruz, a maior parte dos casos notificados de SRAG em crianças está associada ao VSR, mas também foi registrada a presença significativa de rinovírus e influenza A. Os dados reforçam o alerta para a necessidade de vacinação, especialmente entre os públicos mais vulneráveis, como idosos e imunocomprometidos, que devem manter o esquema vacinal contra a Covid-19 e a gripe atualizado.
Pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe, Tatiana Portela ressaltou a importância de verificar se estão em dia com a vacina da Covid-19, especialmente idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses.
“Como em alguns estados os casos de SRAG por influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, orienta Portella.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Hemosul busca doadores fenotipados para transfusões mais complexas e delicadas
População convocada a doar sangue no Hemosul nesta quarta e quinta-feira
Campanha de doação de sangue do Hemosul será dias 25 e 26 de junho
Evento
Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade
Luto
Família usou as redes sociais para confirmar a morte
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS