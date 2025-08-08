Campo Grande registra alta nos casos de síndrome respiratória

Os dados reforçam o alerta para a necessidade de vacinação / Tony Winston/Agência Brasília

A atualização do InfoGripe, referente à Semana Epidemiológica 31, de 27 de julho a 2 de agosto, mostra que a capital sul-mato-grossense integra um grupo de oito capitais com tendência de alta nos registros de SRAG, ao lado de Belém, Cuiabá, João Pessoa, Maceió, Manaus, Salvador e Vitória.

Campo Grande está entre as capitais brasileiras com nível de atividade considerado de alerta para a SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), segundo o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na quinta-feira, 8. A análise aponta que o município apresenta sinal de crescimento sustentado dos casos nas últimas semanas, especialmente entre crianças, com predomínio do VSR (Vírus Sincicial Respiratório).

De acordo com a Fiocruz, a maior parte dos casos notificados de SRAG em crianças está associada ao VSR, mas também foi registrada a presença significativa de rinovírus e influenza A. Os dados reforçam o alerta para a necessidade de vacinação, especialmente entre os públicos mais vulneráveis, como idosos e imunocomprometidos, que devem manter o esquema vacinal contra a Covid-19 e a gripe atualizado.

Pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do InfoGripe, Tatiana Portela ressaltou a importância de verificar se estão em dia com a vacina da Covid-19, especialmente idosos e imunocomprometidos, que precisam tomar doses de reforço a cada seis meses.

“Como em alguns estados os casos de SRAG por influenza A continuam altos, também é importante estar em dia com a vacina contra a gripe”, orienta Portella.

