Campo Grande registra segundo caso de morcego com raiva em 2025

Caso de raiva confirmado / Henrique Arakaki, Midiamax

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Campo Grande confirmou nesta terça-feira (4) o segundo caso de morcego infectado com raiva neste ano. O vírus da raiva é altamente contagioso, incurável e tem uma taxa de mortalidade de quase 100% em seres humanos.

O primeiro caso foi registrado no dia 30 de janeiro, no bairro São Francisco, e o segundo foi detectado no Jardim Ouro Preto, na região sul da cidade, segundo o Jornal Midiamax.

O CCZ orienta que, ao encontrar um morcego, a população não toque no animal sem proteção, como luvas. Caso seja necessário, a recomendação é acionar o CCZ pelo telefone (67) 3313-5000 para que a equipe especializada faça a captura.

Se o morcego estiver morto e encontrado fora do horário de expediente do CCZ, a orientação é recolher o animal com o auxílio de uma pá e colocar em uma sacola. Se o morcego estiver vivo, a recomendação é usar um balde sobre ele até que a equipe possa resgatá-lo.

A vacina antirrábica, que é oferecida gratuitamente a animais domésticos, continua sendo aplicada pela cidade. Atualmente, a campanha está nos bairros Tiradentes, Rita Vieira e Vilas Boas. A vacinação também pode ser feita na sede do CCZ, localizada na Avenida Senador Felinto Müller, 1601, Vila Ipiranga, durante o horário de funcionamento.