CAPS de Bonito promove evento "Café com Saúde Mental" para profissionais de saúde

Prefeitura de Bonito / Divulgação

O CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial), em parceria com a Secretaria de Saúde do município de Bonito, convida todos os profissionais de saúde para participar do evento “Café com Saúde Mental”, uma iniciativa especial voltada ao cuidado e bem-estar de quem dedica sua vida a cuidar dos outros.

O evento será de 21 a 30 de janeiro nas Unidades de Saúde ESFs Donária, América, Rincão, Bom-Viver e Centro.

O encontro tem como objetivo promover um espaço de acolhimento e reflexão sobre a saúde mental dos profissionais da área, oferecendo momentos de troca de experiências, fortalecimento de laços e aprendizado de estratégias para o equilíbrio emocional e a qualidade de vida.

Destaques do evento

• Apresentação do projeto “Café com Saúde Mental”;

• Sessão de escalda-pés, música, técnicas de relaxamento e respiração;

• Palestras sobre saúde mental no ambiente profissional: “Você merece o cuidado que oferece”;

• Dinâmicas de grupo voltadas ao autocuidado;

• Espaço para troca de ideias e apoio mútuo;

• Coffee break preparado com carinho pela equipe organizadora.

Este será um momento único para desacelerar e lembrar que cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do outro. A saúde mental é para todos!

Participe e fortaleça sua jornada profissional com mais bem-estar e equilíbrio.