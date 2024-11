CAPS II realiza "Bazar Solidário" com produtos feitos pelos pacientes

Na manhã desta sexta-feira, 08, a equipe do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS II) promoveu uma Festa da Primavera com Bazar Beneficente, com roupas seminovas e artesanatos produzidos pelos pacientes.



Com decoração, música e apresentação, o principal objetivo da ação foi promover a socialização entre os pacientes e incentivar a participação ativa no planejamento terapêutico individual e coletivo.

Com variedades de preços, a comunidade pode adquirir diversos itens como bonecas personalizadas, caixas para presente e decoração, tapetes, pintura em tela, entre outros trabalhos.

Os pacientes participaram da aula de zumba ministrada pelo educador físico Mauricio Oliveira e, também, fizeram apresentação de dança com a educadora física Adrielle Freitas.

Quem quiser colaborar e adquirir alguma peça, pode ir ao CAPS II, localizado na Rua Giovani Toscano de Brito, nº 2.367, Bairro Santa Terezinha.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana