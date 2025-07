Caravana da Castração inicia atendimentos em 45 municípios

Os municípios participantes assumem o compromisso de, no prazo de até um ano, implementar ações locais / Samuel Rocha/Setesc

A Caravana da Castração começou a percorrer municípios de Mato Grosso do Sul com o objetivo de oferecer castração gratuita de cães e gatos, além de serviços de microchipagem e medicação pós-operatória. A ação, coordenada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção Animal (Suprova), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), deve passar por 45 cidades até agosto.

As primeiras cidades atendidas foram Miranda (de 4 a 8 de julho) e Bodoquena (10 e 11 de julho), com ampla procura por parte da população. Em Miranda, 1.578 tutores se cadastraram on-line em menos de 24 horas, e 750 animais foram castrados. Em Bodoquena, foram 294 cadastros realizados, com previsão de 350 procedimentos.