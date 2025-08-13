Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 00:20

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Castramóvel inicia atendimentos nesta quinta-feira em Jardim

A primeira etapa acontecerá no ESF 1 Dr. Reinaldo de Arruda, com previsão de até 10 castrações diárias de cães e gatos

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 21:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Caravana da castração passa em cidades de MS / Divulgação

A partir desta quinta-feira, 14, o Castramóvel de Jardim começa a realizar atendimentos veterinários na região da Vila Parque das Araras. A primeira etapa acontecerá no ESF 1 Dr. Reinaldo de Arruda, com previsão de até 10 castrações diárias de cães e gatos.

A iniciativa marca uma nova fase no cuidado com os animais do município, após o sucesso da Caravana da Castração, projeto estadual que realizou 401 cirurgias em Jardim. Com o Castramóvel agora operando sob gestão municipal, a expectativa é ampliar e descentralizar os atendimentos, alcançando diferentes bairros da cidade.

Os procedimentos serão realizados pelos médicos veterinários Dr. Rondinely do Couto e Dr. Etiene Costa. Moradores atendidos pela unidade ESF 1 podem procurar o local para fazer o agendamento da castração dos seus animais.

Segundo o Dr. Rondinely, a castração traz inúmeros benefícios para os pets e para a comunidade. “A cirurgia ajuda a tornar os animais, principalmente os gatos, mais caseiros. Além disso, previne doenças, evita crias indesejadas e contribui diretamente para a redução de animais em situação de rua”, destaca o veterinário.

Após o encerramento dos atendimentos no ESF 1, o Castramóvel seguirá um cronograma itinerante e passará por outras unidades de saúde do município. As próximas localidades a receberem a ação serão divulgadas em breve.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Painel Mais Saúde

Saúde de MS é monitorada em tempo real através de ferramenta

Saúde

Anvisa aprova medicamento oral para tratar tumores cerebrais

Prevenção

MS adota aplicação da 'dose zero' contra sarampo para reforçar proteção em bebês

Centenas de pessoas são vacinadas contra o sarampo em Corumbá e Ladário

Corumbá realiza Dia D contra o sarampo neste sábado

Fronteira realiza Dia D de vacinação contra sarampo para conter riscos na Bolívia

Saúde

Ministério da Saúde inicia censo para mapear força de trabalho do SUS

Publicidade

Saúde

TCE-MS recebe mães atípicas para discutir falhas no atendimento a crianças com deficiência

ÚLTIMAS

Economia

Singapura mira tilápia de Mato Grosso do Sul em meio à sobretaxa dos EUA

Atualmente, duas empresas do Estado enfrentam dificuldades para escoar a produção do peixe

Economia

Tarifaço: Fiesp manifesta apoio a socorro do governo a exportadores

Indústria paulista disse que medidas demonstram compromisso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo