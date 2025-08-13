Castramóvel inicia atendimentos nesta quinta-feira em Jardim

Caravana da castração passa em cidades de MS / Divulgação

A partir desta quinta-feira, 14, o Castramóvel de Jardim começa a realizar atendimentos veterinários na região da Vila Parque das Araras. A primeira etapa acontecerá no ESF 1 Dr. Reinaldo de Arruda, com previsão de até 10 castrações diárias de cães e gatos.

A iniciativa marca uma nova fase no cuidado com os animais do município, após o sucesso da Caravana da Castração, projeto estadual que realizou 401 cirurgias em Jardim. Com o Castramóvel agora operando sob gestão municipal, a expectativa é ampliar e descentralizar os atendimentos, alcançando diferentes bairros da cidade.

Os procedimentos serão realizados pelos médicos veterinários Dr. Rondinely do Couto e Dr. Etiene Costa. Moradores atendidos pela unidade ESF 1 podem procurar o local para fazer o agendamento da castração dos seus animais.

Segundo o Dr. Rondinely, a castração traz inúmeros benefícios para os pets e para a comunidade. “A cirurgia ajuda a tornar os animais, principalmente os gatos, mais caseiros. Além disso, previne doenças, evita crias indesejadas e contribui diretamente para a redução de animais em situação de rua”, destaca o veterinário.

Após o encerramento dos atendimentos no ESF 1, o Castramóvel seguirá um cronograma itinerante e passará por outras unidades de saúde do município. As próximas localidades a receberem a ação serão divulgadas em breve.

