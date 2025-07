Clínica Dr. Ricardo Carpejani comemora seu primeiro ano: qualidade com inovação

Clinica Dr. Ricardo Carpejani está na Rua Pandiá Calógeras, 733, centro de Aquidauana/MS / (Foto: Divulgação)

O que já era bom, ficou melhor para a população de Aquidauana/MS e região, em termos de atendimento de saúde particular de alto nível. A Clínica e Saúde, Dr. Ricardo Carpejani comemora seu primeiro ano de atividade com estrutura física moderna e com inovação para o equilíbrio perfeito e uma saúde de qualidade e funcional.

Dr. Ricardo Carpejani e esposa, Psicopedagoga Clínica Pamela Carpejani, trabalham juntos oferecendo tratamentos de qualidade para Aquidauana e região (Foto: Divulgação)

Tudo foi pensado e planejado para melhor acolher seus pacientes. O brinde comemorativo aconteceu em coquetel com autoridades, clientes e amigos. A nova construção arquitetônica, tem instalações mais arrojadas, clássica e moderna. Os tratamentos injetáveis são personalizados, de acordo com necessidade de cada paciente.

A Clínica também dispõe de ultrassom com enzimas para gordura localizada, tratamento para obesidade, para menopausa, osteoporose, lipedema, reposição de vitaminas, tratamento capilar, de hipertrofia muscular, reposição hormonal, análise corporal com bioimpedância, tratamento para flacidez, sarcopenia (perda de massa e força), tratamento para diabete mellitus, para tireoide, baixa estatura, para puberdade precoce e para esteatose hepática.

Atendimento de qualidade tem mudado a vida das pessoas na Clínica Saúde Dr. Ricardo Carpejani, em Aquidauana/MS (Foto: Ryan Santos)

O atendimento é particular e para todas as camadas sociais, com equipamentos como ultrassom, bioimpedância e sala de injetáveis. A equipe é especializada e temos a disposição uma enfermeira padrão para melhor conforto dos pacientes.

O Dr. Ricardo Carpejani é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, desde 2008, pós-graduado em Endocrinologia e Metabologia, pelo instituto Superior de Medicina (ISMD), de São Paulo.

Psicopedagoga Clínica Pamela Carpejani atende crianças de 6 a 12 anos (Foto: Ryan Santos)

Atuou em vários ESFs por mais de 10 anos, de Aquidauana e Anastácio. Foi Auditor Municipal de Aquidauana, Diretor Técnico do Hospital Regional de Aquidauana, Responsável Técnico pela Clínica Médica do Hospital Regional de Aquidauana.

Na área de Psicopedagogia, a clínica também se destaca com a atuação da profissional Pamela Mendonça Carpejani, formada em Pedagogia pela Uniderp e pós-graduada em Psicopedagogia pela UCDB e Psicopedagogia Clínica pela Uniderp. Ela oferece consultas clínicas, testes científicos qualitativos e intervenções fundamentais para o desenvolvimento escolar dos pacientes. Como Terapeuta da Aprendizagem, seu trabalho resolve transtornos e dificuldades de aprendizagem.

Profissionais brindaram com autoridades, convidados e pacientes, a comemoração do primeiro ano da Clínica (Foto: Divulgação)

Os profissionais, neste primeiro ano, estão satisfeitos com a boa aceitação da população, diante da estrutura oferecida e atingindo todos os níveis de público em seus atendimentos. Com muita demanda de pacientes vindo de outras regiões.

Serviço:

Clínica Dr. Ricardo Carpejani

Rua Pandiá Calógeras, 733

Centro - Aquidauana/MS





Agendamentos: (67) 9 9659-8039

(ligação ou WhatsApp)

Instagram: @dr.ricardocarpejani

@pamela.psicopedagogia

Confira mais fotos:

Confira o vídeo: