Conab alcança a marca de 145 mil cestas de alimentos distribuídas para indígenas

Nesta semana, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) alcançou a marca de 145 mil cestas de alimentos distribuídas em Roraima, com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), no âmbito das operações de emergência em saúde pública decretada pelo Governo Federal em janeiro de 2023.

No transcorrer das diferentes operações que culminaram na distribuição dessas 145 mil cestas, a Conab atuou de maneira diversificada. Em algumas operações, atuou no recebimento de cestas adquiridas diretamente pelo MDS, realizando a entrega desses produtos aos responsáveis pela distribuição nos polos de atuação em Território Yanomami.

Já nas operações mais recentes, realizadas no âmbito do Plano de Trabalho ADA Nº 6/2024, formalizado junto ao referido Ministério, a Conab realizou a aquisição total de 60.198 cestas de alimentos, além do armazenamento e da entrega das cestas aos responsáveis finais pela distribuição.

As cestas adquiridas são compostas por produtos como arroz, farinha de mandioca, leite em pó, feijão e óleo de soja. Levantamento recente apresentado pelo Ministério da Saúde divulgou a redução de 68% nas mortes por desnutrição em Território Indígena Yanomami.

*Com informações da Agência Brasil.