Consumo de frutas e hortaliças cai e acende alerta sobre saúde alimentar

Comunicação Ceasa

Responsável por abastecer lares e comércios de Mato Grosso do Sul com hortigranjeiros vindos de todo o país, a Ceasa/MS cumpre um papel fundamental na segurança alimentar da população. No entanto, o consumo de frutas, verduras e legumes segue em queda no estado e em todo o Brasil, acendendo um sinal de alerta para os riscos à saúde.

A nutricionista Maria Tainara Soares Carneiro Vitorino reforça a importância desses alimentos na dieta diária, destacando que frutas, legumes e verduras são fontes essenciais de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. “Eles atuam na prevenção de doenças, no fortalecimento do sistema imunológico e no bom funcionamento do organismo”, explica.