Corumbá promove mutirão de vacinação contra a gripe no sábado

A Prefeitura de Corumbá realiza no próximo sábado, 17 de maio, uma ação especial de vacinação contra a gripe (Influenza). Cinco unidades de saúde estarão abertas exclusivamente para a aplicação do imunizante, das 8h às 12h.

Durante a ação, apenas a vacina contra a gripe será aplicada. Os postos que estarão em funcionamento são:

Unidade da Ladeira (ladeira Cunha e Cruz)

ESF Breno de Medeiros (bairro Popular Nova)

ESF Padre Ernesto (bairro Dom Bosco)

ESF Gastão de Oliveira (bairro Maria Leite)

ESF Simone Flores (bairro Guatós). D

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Antônio Juliano de Barros, a vacinação é essencial diante da circulação de vírus como influenza, vírus sincicial respiratório e covid-19. “É muito importante que todos sejam imunizados. A vacina é a forma que temos de evitar problemas mais graves com esses vírus que estão circulando”, afirmou.

O secretário garantiu que não haverá falta de doses. “Temos vacinas suficientes e estamos recebendo novos lotes nesta semana. Agora, com autorização do Ministério da Saúde, podemos atender toda a população”, disse.

Desde o dia 13 de maio, toda a população com idade a partir de seis meses pode receber a vacina contra a gripe. A ampliação do público segue orientação da SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul).

Cronograma

Nos demais dias, a vacinação continua normalmente nas unidades de saúde com salas de vacina, conforme o cronograma da rede municipal. Além da gripe, a vacina contra a dengue segue disponível para adolescentes de 10 a 14 anos.

O atendimento nas salas de vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, nos períodos das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Algumas unidades podem ter alterações no funcionamento devido a atendimentos escolares ou outros ajustes internos.

