Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã
A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
No próximo sábado, 30, a Prefeitura de Corumbá realiza o segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo, como parte da campanha emergencial “MS Vacina Mais: Sarampo”, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde e promovida nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Para a ação, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar cinco unidades de saúde que estarão abertas das 8h às 12h para aplicação da vacina. Confira os locais de atendimento:
A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e conter o avanço do sarampo, doença altamente contagiosa que pode causar complicações graves, especialmente em crianças.
A vacinação é gratuita e é a forma mais segura de prevenção. A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Butantan se prepara para testar vacina contra gripe aviária em humanos
Anvisa autoriza ensaio clínico para vacina da gripe aviária
Suspeita de gripe aviária em carcará é investigada em MS
Serviços
Evento marcou a entrega dos certificados de dispensa do serviço militar obrigatório nesta sexta-feira
Justiça
A irregularidade foi identificada pela Defensoria Pública do Estado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS