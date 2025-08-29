Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Para a ação, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar cinco unidades de saúde que estarão abertas das 8h às 12h para aplicação da vacina. Confira os locais de atendimento:

No próximo sábado, 30, a Prefeitura de Corumbá realiza o segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo, como parte da campanha emergencial “MS Vacina Mais: Sarampo”, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde e promovida nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)

Luís Fragelli (Bairro Universitário)

Ênio Cunha 1 (Bairro Cervejaria)

Rosimeire Ajala – Beira Rio (Centro)

Nova Corumbá (Bairro Kadwéus)

A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e conter o avanço do sarampo, doença altamente contagiosa que pode causar complicações graves, especialmente em crianças.

A vacinação é gratuita e é a forma mais segura de prevenção. A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação.

