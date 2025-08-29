Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 22:16

Corumbá promove segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo no sábado

Ação contará com cinco unidades de saúde abertas pela manhã

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 18:59

A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

No próximo sábado, 30, a Prefeitura de Corumbá realiza o segundo "Dia D" de vacinação contra o sarampo, como parte da campanha emergencial “MS Vacina Mais: Sarampo”, coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde e promovida nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Para a ação, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar cinco unidades de saúde que estarão abertas das 8h às 12h para aplicação da vacina. Confira os locais de atendimento:

  • Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)
  • Luís Fragelli (Bairro Universitário)
  • Ênio Cunha 1 (Bairro Cervejaria)
  • Rosimeire Ajala – Beira Rio (Centro)
  • Nova Corumbá (Bairro Kadwéus)

A mobilização busca ampliar a cobertura vacinal e conter o avanço do sarampo, doença altamente contagiosa que pode causar complicações graves, especialmente em crianças.

A vacinação é gratuita e é a forma mais segura de prevenção. A população é orientada a levar documento de identificação e caderneta de vacinação.

