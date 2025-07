Corumbá recebe Caravana da Castração nos dias 11 e 20 de agosto

A castração é uma das estratégias mais eficazes no controle populacional de pets / Prefeitura de Corumbá

Com foco no bem-estar animal, saúde pública e controle reprodutivo de cães e gatos, o município de Corumbá será sede da Caravana da Castração entre os dias 11 e 20 de agosto de 2025. A ação é promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, em parceria com a Prefeitura de Corumbá e a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Os atendimentos serão realizados no Poliesportivo Nação Guató, localizado na Rua Geraldino Martins de Barros, nº 1122, e voltados exclusivamente para cães e gatos. A expectativa é que aproximadamente 1.400 animais sejam castrados durante o período.