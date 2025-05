Corumbá retoma aulas na rede municipal com reforço nas medidas de prevenção

Reprodução Diário Corumbaense

Após dois dias de suspensão das aulas, nos dias 29 e 30 de abril, em razão do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Corumbá retornaram às salas de aula nesta segunda-feira, 5 de maio.

A paralisação seguiu recomendação da Secretaria Municipal de Saúde e foi emendada com o feriado do Dia do Trabalhador.

Com o retorno das atividades, as escolas municipais adotaram medidas preventivas para conter a disseminação da doença. Entre as ações reforçadas estão a recomendação do uso de máscaras pelas crianças, a disponibilização de álcool em gel e a ventilação adequada das salas de aula.

A volta às aulas foi marcada por cautela por parte das famílias.

Vacinação segue em ritmo acelerado

A Secretaria de Saúde de Corumbá informou que os casos de SRAG já demonstram sinais de estabilização e queda. Entre os dias 1º e 4 de maio, foram aplicadas 5.264 doses de vacinas, sendo 3.310 contra a influenza e 1.954 contra a Covid-19.

Além das 10 unidades básicas de saúde que seguem com a imunização, o Centro de Saúde da Ladeira também está funcionando exclusivamente para aplicação da vacina contra a gripe, em horário comercial.

O “Dia D” da vacinação está marcado para o próximo sábado, 10 de maio. A expectativa é que, após essa data, o Ministério da Saúde amplie a vacinação contra a gripe para toda a população.

