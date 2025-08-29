Acessibilidade

29 de Agosto de 2025

Saúde

Corumbá retoma cirurgias eletivas suspensas há últimos dois anos

Regulação municipal ficará encarregada da atualização da documentação e dos exames dos pacientes

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 15:57

O processo será conduzido em parceria com a Santa Casa / Ayrton Benites/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, a partir de setembro, serão retomadas as cirurgias eletivas que estavam represadas desde 2023 e 2024. O processo será conduzido em parceria com a Santa Casa, responsável pelos agendamentos, enquanto a regulação municipal ficará encarregada da atualização da documentação e dos exames dos pacientes.

De acordo com a secretária de Saúde, Tatiana Mattos, a prioridade será para os pacientes que aguardam há mais tempo na fila. “Queremos começar a convocação pelos pacientes mais antigos, os que estavam na fila de 2023 e 2024 e que não conseguiram realizar as cirurgias”, afirmou.

A convocação ocorrerá por meio de contato telefônico, mas a Secretaria pede que os usuários também procurem a Central de Regulação, conhecida como Casa Verde, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 1064, em frente à Styllus Academia. O atendimento será feito das 07h às 16 horas.

Segundo Tatiana, a atualização dos exames e das papeletas é necessária antes de cada procedimento. “O médico regulador vai classificar de acordo com a urgência do paciente, mas, para isso, precisamos atualizar os dados e encaminhar o processo para a Santa Casa, que fará a inserção no sistema”, explicou.

O Município enfrenta dificuldades para localizar parte dos pacientes devido à troca frequente de números de telefone. Por isso, a Secretaria recomenda que as pessoas levem documentos e exames atualizados diretamente à Central de Regulação. As unidades de saúde também estão colaborando no processo de contato.

A expectativa é que as primeiras cirurgias sejam agendadas já no início de setembro, conforme a classificação médica estabelecida após a triagem.

