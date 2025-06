Curso ensina agentes a lidar com dengue, Zika e chikungunya

Álvaro Rezende

Com o aumento expressivo dos casos de dengue, Zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a atualização dos profissionais que atuam na linha de frente se torna fundamental. Somente em 2023, a dengue causou mais de mil mortes no Brasil. Parte desses óbitos, segundo investigações, pode estar relacionada ao manejo clínico inadequado e à falha na identificação dos sinais de alarme.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), por meio da Superintendência de Atenção Primária à Saúde, convida agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) de todo o estado a participarem do curso online de capacitação em arboviroses, disponível gratuitamente na plataforma do Conasems (Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde).

Em parceria com o Ministério da Saúde, o Conasems lançou o curso “Arboviroses”, com carga horária de 10 horas. O conteúdo é apresentado em videoaulas e materiais técnicos complementares, abordando temas como diagnóstico, manejo clínico da dengue em adultos e crianças, fluxograma de atendimento e cuidados específicos com a chikungunya.

A responsável técnica pelos ACS na SES, Elisângela Hermes, destaca que fatores como urbanização acelerada, crescimento populacional desordenado, precariedade no saneamento básico e mudanças climáticas favorecem a proliferação do mosquito transmissor e impactam diretamente na transmissão das arboviroses. Ela reforça que a capacitação contínua é essencial para que os profissionais identifiquem os sinais de alerta e encaminhem corretamente os pacientes. Segundo Hermes, essas doenças seguem padrões sazonais, com maior incidência entre outubro e maio, exigindo vigilância permanente.

Além dessa capacitação, a SES oferece outros conteúdos atualizados por meio da plataforma Telessaúde, disponível no site https://telessaude.saude.ms.gov.br.

Para se inscrever no curso gratuito sobre arboviroses, acesse: https://mais.conasems.org.br/cursos/30_curso-de-capacitacao-em-arboviroses.

