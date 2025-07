Curso qualifica profissionais de saúde em Aquidauana e Anastácio

Helton Davis, SES

Em uma análise da saúde dos homens no Brasil no âmbito do SUS, dados epidemiológicos apontam que os homens vivem, em média, 7.3 anos a menos que as mulheres, sendo protagonistas nas estatísticas de morbimortalidade por causas evitáveis, violências e acidentes. Esse cenário é reflexo de fatores individuais, socioculturais e institucionais, incluindo os impactos dos padrões tradicionais de masculinidade, que promovem comportamentos de risco, negligência com a saúde e resistência em buscar atendimento nos serviços de saúde.

Diante disso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza o curso de ‘Introdução às Masculinidades, Paternidades e Pré-Natal do Parceiro’ para qualificar profissionais de saúde. A meta é capacitar 750 profissionais de nível superior, técnico e agentes comunitários de saúde em Mato Grosso do Sul.