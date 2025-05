Dentistas promovem o "Dia D" de Saúde Bucal em escolas e creches de Aquidauana

Divulgação AGECOM

Na manhã desta quinta-feira (8), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou uma importante ação voltada à saúde das crianças da Rede Municipal e Estadual de Ensino: o “Dia D” Mais Saúde Bucal.

A iniciativa faz parte de uma campanha nacional incentivada pelo Ministério da Saúde, que busca promover ações preventivas em todo o país.

Em Aquidauana, os atendimentos foram realizados em diversas instituições de ensino, incluindo o CMA Emília Alves Nogueira, o CMEI Bezerra de Menezes e as escolas estaduais Professor Antônio Salustio Areias, Professor Luiz Mongelli e Marechal Deodoro da Fonseca.

Coordenada por Melissa Lanzillotti, responsável pela Saúde Bucal Primária no município, a ação contou com a participação dos cirurgiões-dentistas Dra. Danieli Perez, Monike Massariol, Thayana Caroline de Oliveira, Ruan Lorencetti e Leticia Silva Giron. Também contribuíram para o evento as técnicas em Saúde Bucal Joice Mara Medeiros, Rosa Helena da Silva, Amanda Rodrigues de Souza, Suelen Martins de Souza e Gláucia Marques.

Durante a atividade, os profissionais conduziram rodas de conversa educativas com os alunos, abordando de forma lúdica a importância da escovação correta, o uso do fio dental e a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Em seguida, as crianças participaram de uma escovação supervisionada, colocando em prática o que aprenderam com muita empolgação.

“A ação reforça o compromisso da escola, da equipe de saúde e do Ministério da Saúde com a prevenção e o cuidado com o bem-estar das crianças desde a primeira infância”, destacou Melissa Lanzillotti.