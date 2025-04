Dentistas são capacitados para identificar precocemente câncer bucal em MS

Divulgação

Em um cenário em que a detecção precoce pode significar a diferença entre a cura e o agravamento de uma doença, capacitar profissionais de saúde se torna uma estratégia essencial.

Com o objetivo de fortalecer o diagnóstico do câncer bucal e qualificar a atuação dos cirurgiões-dentistas, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da ESP (Escola de Saúde Pública) Dr. Jorge David Nasser e coordenadoria de Saúde Bucal, promoveu entre os dias 14 e 16 de abril, em Corumbá, o curso prático de Biópsia e Citologia Esfoliativa.

Ministrada pela professora Márcia Rodrigues Gorisch, credenciada à ESP, a capacitação reuniu 10 cirurgiões-dentistas que atuam na Atenção Primária, incluindo profissionais do DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena), que enfrentam desafios logísticos para o encaminhamento de casos suspeitos. A ação integra o conjunto de iniciativas de educação permanente em saúde voltadas à prevenção e ao enfrentamento do câncer bucal no estado.

O curso prático é direcionado a profissionais que já concluíram o curso autoinstrucional “Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal” com carga horária de 20 horas, também ofertado pela ESP.

Ambas as formações seguem os princípios da PNEPS (Política Nacional de Educação Permanente em Saúde), instituída pela Portaria nº 198/GM, de 13 de fevereiro de 2004, que visa a qualificação contínua dos trabalhadores do SUS (Sistema Único de Saúde).

Conforme a coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Buzinaro, a capacitação representa um passo importante no fortalecimento da rede de atenção à saúde bucal no estado.

“Levar conhecimento técnico e prático aos profissionais que atuam em regiões remotas é uma forma concreta de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e qualificado do câncer bucal. Nosso compromisso é garantir que todos os sul-mato-grossenses, independentemente de onde vivam, tenham acesso a um cuidado mais resolutivo, humanizado e alinhado às diretrizes do SUS. Essa formação é resultado do trabalho integrado entre a SES, a ESP e os municípios, e reforça a importância da educação permanente como estratégia para transformar realidades locais”, afirmou Giovana.

Os casos com indicação de biópsia, identificados durante o curso, serão encaminhados ao Laboratório de Patologia Oral da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que integra a Linha de Cuidado do Câncer de Boca do estado.

O laboratório realiza análises macroscópicas e microscópicas das amostras, contribuindo para diagnósticos mais precisos tanto na capital quanto em municípios do interior.

Para a cirurgiã-dentista do Polo Base Distrito Sanitário Indígena do município de Miranda, Tayana Pinheiro de Castro, o curso superou as expectativas ao proporcionar uma vivência transformadora, muito além do que havia sido inicialmente imaginado.

“Achávamos que seria algo mais metodológico, técnico, mas fomos surpreendidos com uma experiência muito mais ampla. A troca de saberes, os insights e reflexões compartilhados trouxeram uma dimensão prática que dialoga profundamente com a teoria. Foi um espaço de troca, onde nossa vivência no território se somou aos saberes apresentados, tornando tudo mais interessante e enriquecedor”, destacou.

A iniciativa contou com o apoio logístico e material das prefeituras envolvidas, evidenciando o engajamento local na construção de uma rede mais forte de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal. A ação reforça o compromisso da SES e da ESP em ampliar o acesso à saúde especializada e garantir respostas mais rápidas e eficazes às necessidades da população sul-mato-grossense.