Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza será no sábado em Jardim

Vacinação de pacientes em campanha contra a Influenza (gripe) / Fernando Frazão/Agência Brasil

Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza será neste sábado em Jardim

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários

Neste sábado, 10 de maio, as unidades de saúde do município de Jardim estarão mobilizadas para o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com exceção da unidade rural de Boqueirão. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários e reduzir complicações, internações e mortes causadas pela gripe.

A vacina, segundo o Ministério da Saúde, é capaz de prevenir entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos relacionados ao vírus influenza. Neste ano, o imunizante disponibilizado na rede pública oferece proteção contra três cepas: H1N1, H3N2 e tipo B. A aplicação pode ser realizada simultaneamente com outras vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

Quem pode se vacinar?

A campanha é voltada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Fazem parte dessa lista:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

* Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto);

* Idosos com 60 anos ou mais;

* Povos indígenas e comunidades quilombolas;

* Pessoas em situação de rua;

* Trabalhadores da saúde e da educação (básica e superior);

* Caminhoneiros e trabalhadores dos Correios;

* Profissionais das Forças de Segurança, Salvamento e das Forças Armadas;

* Pessoas com deficiência permanente;

* Pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais;

* População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto, cartão SUS, caderneta de vacinação e, nos casos exigidos, comprovação da atividade profissional.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização para diminuir a sobrecarga dos serviços públicos de saúde, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios. “A vacinação é uma das principais ferramentas de prevenção e proteção coletiva. Cada dose aplicada é uma chance a menos de complicações graves pela gripe”, alerta a coordenação da campanha no município.

