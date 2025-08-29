Dia D de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado em Nioaque

Imunização será realizada na ESF Urbano 2, das 7h às 16h
SES lançou a campanha de vacinação 'MS Vacina Mais: Sarampo' / SES-MS
Neste sábado, dia 30, o município de Nioaque promove o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, com atendimento das 7h às 16h na ESF Urbano 2. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença, que pode causar complicações graves, especialmente em crianças.
O público-alvo da campanha inclui:
Para ser vacinado, é necessário levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é a forma mais segura e eficaz de se proteger contra o sarampo, doença altamente contagiosa e que pode ser prevenida com a imunização adequada.
