Dia D de Vacinação contra o Sarampo acontece neste sábado em Nioaque

Neste sábado, dia 30, o município de Nioaque promove o Dia D de Vacinação contra o Sarampo, com atendimento das 7h às 16h na ESF Urbano 2. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra a doença, que pode causar complicações graves, especialmente em crianças.

Bebês de 6 a 11 meses, que devem receber a dose zero;

Pessoas de 12 meses a 59 anos que ainda não completaram o esquema vacinal.

Para ser vacinado, é necessário levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é a forma mais segura e eficaz de se proteger contra o sarampo, doença altamente contagiosa e que pode ser prevenida com a imunização adequada.

