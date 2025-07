Encontro Estadual para tratar sobre dengue e zica é realizado em MS

Ministério da Saúde, Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) promove, de 28 a 30 de julho de 2025, o I Encontro Estadual de MS – Soluções Entomológicas: Ovitrampas, no Auditório Municipal de Ponta Porã. Das 7h30 às 17h30, especialistas em saúde pública se reúnem para discutir estratégias de monitoramento e controle dos mosquitos transmissores de arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

As ovitrampas - armadilhas simples e eficazes para coleta de ovos do Aedes aegypti e Aedes albopictus - serão o foco central do evento. A técnica tem se destacado no mapeamento de áreas críticas, permitindo ações de combate mais precisas e direcionadas. Atualmente, essa metodologia já é utilizada em diversas regiões do estado.