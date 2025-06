Escorpiões lideram acidentes com animais peçonhentos em Mato Grosso do Sul

Helton Davis

Os escorpiões continuam sendo os principais responsáveis pelos acidentes com animais peçonhentos em Mato Grosso do Sul, mesmo fora do período de calor e chuvas — quando esses casos costumam aumentar. Entre 2023 e 2024, eles foram responsáveis por quase 76% das notificações registradas no estado.

Segundo a CVSAT (Coordenadoria Estadual de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica), da SES (Secretaria de Estado de Saúde), foram 13.227 acidentes no total, sendo 75,71% causados por escorpiões.