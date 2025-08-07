Estoques do Hemosul estão em estado crítico

Bruno Rezende/Secom/Arquivo

De acordo com a coordenadora da Rede Hemosul, Marina Sawada Torres, a doação voluntária é essencial para garantir o atendimento adequado nas unidades hospitalares. “Precisamos da ajuda da população para reforçar os estoques e garantir o atendimento a quem mais precisa. As doações são fundamentais para manter o funcionamento das unidades hospitalares e salvar vidas todos os dias”, afirma.

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) está com os estoques de sangue em situação crítica, especialmente para os tipos O negativo, O positivo e A negativo. A escassez preocupa autoridades da saúde, em um momento em que a demanda por transfusões segue constante em hospitais e unidades de saúde de todo o Estado.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) também alerta para a importância da reposição regular dos estoques de sangue, que são utilizados em casos de urgência e emergência, em cirurgias, no atendimento a pacientes com doenças crônicas, além de tratamentos como o câncer.

Embora o chamado de emergência seja para os tipos O negativo, O positivo e A negativo, o Hemosul reforça que todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas.

Quem pode doar

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos — no caso de menores de idade, é exigida autorização dos responsáveis —, pesar mais de 51 quilos, estar em boas condições de saúde e bem alimentado. Também é obrigatório apresentar um documento oficial com foto.

O intervalo mínimo entre as doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Onde doar

As unidades da Rede Hemosul funcionam de segunda a sábado, com horários específicos de atendimento em cada local. Os interessados podem acessar o site oficial www.hemosul.ms.gov.br para obter informações sobre endereços, agendamento e horários de funcionamento.

A doação de sangue é um gesto solidário que pode salvar até quatro vidas com apenas uma bolsa. Em tempos de escassez, esse simples ato ganha ainda mais importância. Doe sangue. Salve vidas.

