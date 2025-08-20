Acessibilidade

20 de Agosto de 2025 • 20:25

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Exame para detectar fissura palatina será obrigatório em MS

Para o deputado Roberto Hashioka, a proposição se justifica pela relevância social, médica e humanitária

Redação

Publicado em 20/08/2025 às 17:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução Freepik

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 215/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka, que prevê a realização obrigatória do exame para detecção de fissura palatina em recém-nascidos.

A proposta determina que maternidades, hospitais e demais unidades de saúde, públicas e privadas, realizem a avaliação visual e a palpação do palato por cirurgiões-dentistas e fonoaudiólogos nas primeiras 48 horas de vida do bebê.

Nos casos de parto fora de unidade de saúde, os pais ou responsáveis devem solicitar o exame em até 72 horas na unidade mais próxima.

Quando houver suspeita ou confirmação da fissura palatina, a unidade deve notificar o caso, encaminhar o recém-nascido para consulta especializada em fonoaudiologia, preferencialmente em centro de referência estadual, e orientar os pais sobre o diagnóstico e as etapas do tratamento.

Segundo Hashioka, a medida visa reduzir os impactos sociais, psicológicos e econômicos do diagnóstico tardio, ampliando a atenção integral à saúde infantil e alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada nesta quarta em Jardim

Saúde

MS registra 7.778 casos confirmados de dengue

Saúde'

MS Vacina Mais Sarampo: força-tarefa do Governo amplia combate à doença

MS adota aplicação da 'dose zero' contra sarampo para reforçar proteção em bebês

Centenas de pessoas são vacinadas contra o sarampo em Corumbá e Ladário

Corumbá realiza Dia D contra o sarampo neste sábado

Tempo

Aquidauana entra em alerta vermelho por baixa umidade do ar

Publicidade

Saúde

Castramóvel inicia atendimentos nesta quinta-feira em Jardim

ÚLTIMAS

Polícia

Homem monitorado por tornozeleira eletrônica é preso em Miranda

Indivíduo de 24 anos teve mandado de prisão cumprido após descumprimento de regras do regime semiaberto

Polícia

Nova portaria define atuação da Polícia Civil em medidas protetivas de urgência

Publicação no Diário Oficial formaliza ações com base em acordo entre Tribunal de Justiça e Governo do Estado

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo