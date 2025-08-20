Exame para detectar fissura palatina será obrigatório em MS

Reprodução Freepik

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 215/2025, de autoria do deputado Roberto Hashioka, que prevê a realização obrigatória do exame para detecção de fissura palatina em recém-nascidos.

A proposta determina que maternidades, hospitais e demais unidades de saúde, públicas e privadas, realizem a avaliação visual e a palpação do palato por cirurgiões-dentistas e fonoaudiólogos nas primeiras 48 horas de vida do bebê.

Nos casos de parto fora de unidade de saúde, os pais ou responsáveis devem solicitar o exame em até 72 horas na unidade mais próxima.

Quando houver suspeita ou confirmação da fissura palatina, a unidade deve notificar o caso, encaminhar o recém-nascido para consulta especializada em fonoaudiologia, preferencialmente em centro de referência estadual, e orientar os pais sobre o diagnóstico e as etapas do tratamento.

Segundo Hashioka, a medida visa reduzir os impactos sociais, psicológicos e econômicos do diagnóstico tardio, ampliando a atenção integral à saúde infantil e alinhando-se às diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança.

