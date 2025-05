Exclusivo: podcast com médico que participou de cirurgia com robô Da Vinci

Urologista aquidauanense, Dr.Bruno da Rosa Almeida, integrou equipe que fez cirurgia robótica inédita em Mato grosso do Sul (Foto acervo pessoal)

O município de Aquidauana possui grandes nomes cravados na história brasileira. É o caso, por exemplo, do ator Rubens Corrêa, do ex-presidente da República José Fontanilhas Fragelli, Teodoro Rondon, um dos fundadores da cidade, Manoel Antônio Paes de Barros, que também foi político no Estado. Tem, também, Augusto Mascarenhas, e Estêvão Alves Corrèa.

Para esta galeria, surge, agora, o médico urologista Bruno da Rosa Almeida, um jovem brilhante integrante da equipe que realizou uma cirurgia robótica inédita em Mato Grosso do Sul.

“A cirurgia, em si, foi de retirada parcial da bexiga, um órgão muito sensível, um desafio muito grande para a classe médica tratar esse órgão, porque a gente não tem ainda alternativas viáveis para sua substituição”, explica.

Ele rememora que, “só agora, recentemente, foi noticiado o primeiro transplante bem-sucedido de bexiga, feito nos Estados Unidos, pela UCLA-Universidade da Califórnia em Los Angeles, uma instituição pública de ensino superior conhecida por sua excelência acadêmica como uma das melhores do mundo.

Equipe de enfermagem, equipe de médicos cirurgiões( Bruno da Rosa, Tarso Nascibem e Lydio Barbier) e equipe de Anestesia(grupo ASA) (Foto Divulgação)

A cirurgia foi feita em Campo Grande, a Capital do Estado, com a retirada de um tumor de grande volume, cerca de 6,5 centímetros, localizado dentro da bexiga da paciente. “A cistectomia é considerada a cirurgia de maior complexidade dentro da urologia”, esclarece Bruno da Rosa.

O robô utilizado na cirurgia, é reconhecido mundialmente como Da Vinci. Ele é a plataforma robótica de maior distribuição no mundo inteiro, com quebra de patente recente, em torno de um ano e meio há dois anos. Circulado por uma empresa que se chama Intuitive, empresa americana líder global em cuidados minimamente invasivos, especialmente cirurgia robótica. “Eles, simplesmente, revolucionaram o tratamento de doenças urológicas, e de outros espectros da medicina”, destaca o urologista aquidauanense.

Estas e outras informações estão na entrevista, exclusiva, concedida pelo Dr Bruno ao podcast online alusivo aos 60 anos do Jornal O Pantaneiro.