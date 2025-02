Fevereiro Laranja alerta população para conscientização da leucemia

SES

O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, dedicada à conscientização sobre a leucemia, um tipo de câncer do sangue que afeta milhares de pessoas. A informação é o primeiro passo para a cura, alerta a SES (Secretaria de Estado da Saúde) sobre a relevância da detecção precoce para aumentar as chances de sucesso no tratamento e salvar vidas.

Desmistificando conceitos equivocados, a campanha esclarece que a leucemia pode acometer qualquer pessoa, não apenas aquelas com histórico familiar de câncer, e que os sintomas nem sempre são evidentes. Entre os sinais mais comuns estão cansaço excessivo, febre persistente, sangramentos sem explicação, dor nos ossos e manchas roxas na pele.

É fundamental que qualquer pessoa que apresente esses sintomas procure imediatamente um médico para avaliação. O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece tratamento gratuito em todas as etapas da doença. O diagnóstico é realizado, principalmente, por meio de exames de sangue e biópsias de medula óssea.

De acordo com a Coordenadoria de Doenças Crônicas da SES, Mato Grosso do Sul registrou uma redução de cerca de 10% nos casos de leucemia em 2024, com 91 ocorrências notificadas. Em 2023, foram 101 casos, enquanto em 2022 e 2021 os números chegaram a 111 e 110, respectivamente.

"A queda no número de casos é um dado positivo, mas ainda há um grande desafio na detecção precoce da doença. A maioria dos diagnósticos ocorre em estágios avançados, o que impacta diretamente no tratamento", alerta Michele Martins, da Gerência de Atenção Oncológica e Cuidados Paliativos da SES.

O número de mortes também apresentou uma ligeira redução nos últimos anos, passando de 109 em 2021 para 98 em 2022 e 96 em 2023. Entre os pacientes diagnosticados nos últimos três anos, a maior parte está na faixa etária de 0 a 19 anos, totalizando 116 casos.

Por isso, neste Fevereiro Laranja, a SES reforça seu compromisso com a saúde pública, proporcionando informações claras e precisas para desmistificar a leucemia e incentivar a população a agir de forma consciente e informada. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento, e a informação continua sendo a principal aliada na luta contra a doença.