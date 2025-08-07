Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 18:18

Saúde

Fiocruz fecha acordo para produzir canetas emagrecedoras no Brasil

Parceria permitirá produção de liraglutida e semaglutida pela Fiocruz

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 15:59

Arquivo/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a farmacêutica EMS firmaram dois acordos para a produção nacional de liraglutida e semaglutida, substâncias ativas presentes nas chamadas canetas emagrecedoras, usadas no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.

Os acordos preveem a transferência de tecnologia da produção do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) e do medicamento final para Farmanguinhos, unidade técnico-científica da Fiocruz. Inicialmente, a fabricação será feita na planta da EMS, em Hortolândia (SP), até que a tecnologia seja totalmente repassada ao Complexo Tecnológico de Medicamentos da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Segundo nota conjunta, as injeções subcutâneas com esses princípios ativos são altamente eficazes e representam inovação no tratamento de doenças crônicas, além de fortalecer a indústria farmacêutica nacional com tecnologias complexas.

Para a Fiocruz, a parceria também marca o início da produção de medicamentos injetáveis em Farmanguinhos e reforça o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A EMS classifica o acordo como um marco histórico para o setor.

Controle mais rígido

Desde junho, farmácias e drogarias estão obrigadas a reter as receitas desses medicamentos. A medida, adotada pela Anvisa, inclui também outras substâncias da mesma classe, como dulaglutida, exenatida, tirzepatida e lixisenatida.

A agência justificou a decisão pelo aumento de efeitos adversos relacionados ao uso fora das indicações aprovadas. Entidades médicas, como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, defendem o controle mais rígido para evitar o uso indiscriminado e proteger os pacientes que realmente necessitam do tratamento.

Semaglutida no SUS

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) abriu consulta pública em junho sobre a possível inclusão da semaglutida na rede pública. A proposta, feita pela farmacêutica Novo Nordisk, recebeu parecer preliminar contrário, com base no alto custo do tratamento — estimado em até R$ 7 bilhões em cinco anos.

As manifestações recebidas serão analisadas para definir a recomendação final da comissão.

