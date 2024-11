Frutas e comidas típicas regionais reforçam necessidade de prevenir doenças

Divulgação

A importância das frutas e comidas típicas regionais foi um dos temas debatidos nesta terça-feira (19) por técnicos da SES (Secretaria de Estado de Saúde) de Mato Grosso do Sul no evento 'Sabores e Sentidos: a expressão da alimentação e nutrição'. A ideia da iniciativa é a de incentivar a alimentação consciente e nutritiva para a população sul-mato-grossense, prezando pela sua saúde e bem-estar.

Realizado pela Gerência de Alimentação e Nutrição da SES na Escola de Saúde Pública (ESP), o encontro colocou em evid~encia que uma alimentação saudável e equilibrada é ferramenta essencial para a saúde preventiva. O evento reuniu profissionais da saúde, nutricionistas e educadores para discutir e celebrar os avanços nas áreas de alimentação e nutrição em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

O encontro marca a comemoração de duas datas significativas, os 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira e os 25 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

Para o gerente de alimentação e nutrição da SES, Anderson Holsback, essas comemorações são oportunidades para refletir sobre os avanços conquistados nas áreas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e discutir a importância de políticas públicas que promovam uma alimentação adequada e saudável para todos os cidadãos.

“Esperamos contribuir para o fortalecimento das políticas públicas locais e regionais, incentivando a adoção de práticas alimentares saudáveis, promovendo a qualidade de vida da população de Mato Grosso do Sul e suscitando propostas para a efetivação de SAN e soberania alimentar. Este é um momento único para reforçar a importância da alimentação saudável e adequada como um direito de todos, assim como a necessidade da transversalidade nas ações de promoção da saúde”, destaca Anderson Holsbach.

A programação do evento incluiu palestras de especialistas e mesas-redondas que abordaram temas como segurança alimentar e nutricional, políticas públicas e práticas alimentares sustentáveis.

Os palestrantes destacaram a necessidade de promover um olhar crítico sobre a alimentação, incentivando hábitos saudáveis que beneficiem não apenas a saúde individual, mas também a coletividade.

Integrante do Observatório de Condições Crônicas e Alimentação (OCA) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a nutricionista Phamella Ávila, destaca que encontro é uma oportunidade para refletirmos sobre os avanços que temos conquistado na alimentação e nutrição ao longo dos anos.

“É fundamental que continuemos a trabalhar juntos pela promoção de uma alimentação saudável, que respeite a cultura local e valorize os produtos regionais. O sabores e sentidos aqui de Mato Grosso do Sul vem trazer um pouco da nossa comida regional. A gente traz as frutas e as comidas típicas aqui do Estado, como a guavira, o pequi, o arroz carreteiro e o macarrão de comitiva, explicando o quão importante dentro da cultura alimentar, passar essas receitas para as gerações futuras”, ressalta a nutricionista.

Estiveram presentes no encontro a superintendente de Atenção Primária em Saúde da SES, Karine Cavalcanti; Geani Almeida, coordenadora de Doenças Crônicas; a presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar, Márcia Ratti, e Milena Serenini, representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O evento também enfatizou a importância de políticas públicas que garantam o acesso a alimentos saudáveis para toda a população, contribuindo para a redução de doenças relacionadas à alimentação inadequada. A troca de experiências e conhecimentos entre os participantes foi um dos pontos altos do encontro, estimulando um diálogo construtivo sobre o futuro da alimentação no Estado.