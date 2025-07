Gordura na barriga e perda de músculo aumentam risco de morte em 80%

Paulo Pinto/ Agência Brasil

Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com a University College London, no Reino Unido, revelou que a combinação entre acúmulo de gordura abdominal e perda de massa muscular — condição conhecida como obesidade sarcopênica — aumenta em mais de 80% o risco de mortalidade em comparação com pessoas que não apresentam essas duas condições simultaneamente.

Conforme os pesquisadores, a obesidade abdominal é caracterizada por uma circunferência abdominal superior a 102 centímetros em homens e 88 centímetros em mulheres. Já a massa muscular é avaliada com base em um índice de massa muscular esquelética. Essa condição é especialmente comum entre pessoas idosas, podendo impactar significativamente a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade.

A professora Valdete Regina Guandalini, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, explica que a perda de massa muscular é um processo natural a partir dos 40 anos, mas que pode ser acelerado ou retardado por fatores como alimentação, prática de atividades físicas, consumo de álcool, tabagismo e qualidade do sono. “Esses hábitos influenciam diretamente no ritmo de declínio muscular”, ressalta.

O estudo também mostra que hábitos saudáveis reduzem significativamente o risco da obesidade sarcopênica. Entre os dados levantados, foi observada uma redução de 40% no risco de morte em indivíduos com baixa massa muscular, mas sem obesidade abdominal — e o mesmo vale para aqueles que possuem obesidade abdominal, mas mantêm níveis adequados de massa muscular.

